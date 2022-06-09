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Военное обозрение

Подтверждено активное применение российскими военными в ходе СВО на Украине дронов-камикадзе отечественного производства

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине активно применяют барражирующие боеприпасы отечественного производства. Как сообщили в Ростехе, речь идет о дронах-камикадзе "КУБ" и "Ланцет"

Согласно сообщению, оба барражирующих боеприпаса применяются весьма успешно, показали себя с наилучшей стороны. Основное применение БПЛА "КУБ" и "Ланцет" - точные удары по удаленным наземным целям, которые невозможно поразить другими видами вооружений по каким-либо причинам. В Сеть иногда выкладываются ролики с применением этих беспилотников, в частности недавно сообщалось о применении БПЛА "КУБ" по батарее 155-мм гаубиц иностранного производства.

Дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" успешно показали себя в боевых условиях. Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки км и обладают высокой точностью (...) "Ланцет" имеет высокий уровень автономности и несет оптико-электронный комплекс, позволяющий самостоятельно находить цель и поражать ее

- приводит ТАСС слова представителя Ростеха.

Барражирующие боеприпасы "КУБ-БЛА" и "Ланцет" разработала компания Zala Aero, входящая в ГК "Калашников". "КУБ" позиционируется как универсальный беспилотник, способный наносить удары как по наземным, так и морским целям. Государственные испытания дрона завершены в декабре прошлого года. Беспилотник способен находится в воздухе до получаса, перемещаясь со скоростью 80-130 км/час. Он несет боевую часть массой 3 кг, при этом имеет высокую точность попадания и способен поражать цель вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности. Наведение осуществляется по известным координатам цели или при помощи оптико-электронной системы.

Базовая версия БПЛА "Ланцет-3" имеет взлетную массу 12 кг, при этом масса боевой части составляет 3 кг, что и отражено в названии БПЛА. Беспилотник развивает скорость от 80 до 110 км/час и может поражать цели в радиусе 40 км от оператора. Для наведения используются три системы: координатная, с помощью оптико-электронных средств и комбинированная. Беспилотник оснащен телевизионным каналом, передающим изображение цели и позволяющем подтвердить ее поражение. Взрыватель - предконтактный.

Оба беспилотника активно применялись в Сирии против террористов.

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