«Роскосмосу» не страшны никакие санкции. Дмитрий Рогозин обещает решить даже проблемы с поставками микроэлектроники

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на этой неделе, что российской ракетно-космической отрасли не страшны никакие санкции, добавив, что все проблемы будут решены.

Нет таких ограничений, которые могли бы быть ещё приняты в отношении космической деятельности РФ, её космической отрасли, которые мы не смогли бы отразить. — Дмитрий Рогозин.

Он также добавил, что даже с точки зрения поставок микроэлектроники нет никаких проблем в развитии спутниковой группировки или в ракетостроении, с которой Роскосмос не справится.

Чуть позже, может быть, чуть сложнее будет эта работа, более насыщенная и напряженная, но мы все решим. — Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмос» также объяснил причину включения немецкого телескопа eROSITA на российской орбитальной космической обсерватории «Спектр-РГ».

Ранее он заявил, что фактически «Роскосмос» уже стал частью вооружённых сил России и планирует активно помогать им. Рогозин назвал имеющееся у России ядерное оружие «последним уравнителем», который дает стране гарантии безопасности.