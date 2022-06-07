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«Роскосмосу» не страшны никакие санкции. Дмитрий Рогозин обещает решить даже проблемы с поставками микроэлектроники

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: ixbt.com

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на этой неделе, что российской ракетно-космической отрасли не страшны никакие санкции, добавив, что все проблемы будут решены.

Нет таких ограничений, которые могли бы быть ещё приняты в отношении космической деятельности РФ, её космической отрасли, которые мы не смогли бы отразить. — Дмитрий Рогозин.

Он также добавил, что даже с точки зрения поставок микроэлектроники нет никаких проблем в развитии спутниковой группировки или в ракетостроении, с которой Роскосмос не справится.

Чуть позже, может быть, чуть сложнее будет эта работа, более насыщенная и напряженная, но мы все решим. — Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмос» также объяснил причину включения немецкого телескопа eROSITA на российской орбитальной космической обсерватории «Спектр-РГ».

Ранее он заявил, что фактически «Роскосмос» уже стал частью вооружённых сил России и планирует активно помогать им. Рогозин назвал имеющееся у России ядерное оружие «последним уравнителем», который дает стране гарантии безопасности.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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