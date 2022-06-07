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Интерфакс-АВН

Космонавты смогут находиться на полярной орбите до 11 месяцев - институт РАН

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Олег Орлов
Олег Орлов.
Источник изображения: www.militarynews.ru

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Исследования показывают, что космонавты смогут находиться на новой космической станции с полярной орбитой до 11 месяцев, несмотря на повышенную радиационную угрозу, сообщил глава Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"При продолжительности полета порядка 10-11 месяцев на высокоширотной орбите по общим показателям радиационного риска мы не превышаем нормативы, которые сегодня утверждены методическими рекомендациями", - сказал Орлов на совместном заседании бюро Совета РАН по космосу и президиума Научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос".

"На сегодняшний день можно утверждать, что пилотируемые полеты на высокоширотную орбиту возможны, и их безопасность может быть обеспечена", - отметил он.

Как добавил глава Института, в данный момент рассматривается три варианта создания новой орбитальной станции: на орбите с наклонением 51,6 градуса на базе российских модулей МКС, на той же орбите на базе модулей и на полярной орбите с наклонением 96,8 градуса.

4 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация и РАН определились с наклонением орбиты новой станции, но не уточнил о каком варианте идет речь.

1 июня исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация пока не определилась с наклонением орбиты новой космической станции, но большинство специалистов склоняются к варианту с полярной орбитой.

26 мая Рогозин сообщил, что научно-технический совет "Роскосмоса" принял решение сделать новую российскую орбитальную станцию автоматической.

"Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

17 мая Рогозин сообщил, что решение о конфигурации новой станции будет принято к третьему кварталу 2023 года.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщал "Интерфаксу", что мощностей двигателей не хватит для смены наклонения орбиты модулей российского сегмента МКС.

"Это довольно большой объект, и мощности двигателей наших пилотируемых кораблей не хватит, чтобы поменять кардинально наклонение", - сказал Блошенко.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС. Предполагается, что станция будет на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов, где наблюдается повышенный уровень радиации. Из-за этого предлагается сделать ее посещаемой, а не постоянно обитаемой.

9 ноября 2021 года Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает несколько вариантов создания российской орбитальной станции, в том числе с использованием российского сегмента МКС. Станция имеет угол наклонения орбиты 51 градус.

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