Генерал Картаполов: Россия в ответ на поставки Украине РСЗО может нанести удары по критической инфраструктуре

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Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, какая реакция может последовать от России в случае поставок Западом на Украину РСЗО дальнего действия.

Слова генерал-полковник Андрея Картаполова приводит РБК в своем Телеграме.

Высокопоставленный военный отметил, что несмотря на то, что российская спецоперация на Украине длится довольно долго, инфраструктура противника, включая административную и транспортную, по сей день продолжает исправно функционировать. Однако всё это может прекратиться, когда Россия в ответ на поставки Киеву РСЗО дальнего действия нанесет удар по важным объектам, естественно, в границах Украины.

Напомним, что 1 июня в США был утвержден очередной пакет помощи нашей «западной соседке», в который в том числе войдут американские РСЗО HIMARS. Правда, в Белом доме заявили, что в комплекте с системами будут поставляться снаряды, поражающие цели на расстоянии в 70 км. Передача боеприпасов дальнего радиуса – 300 и 500 км пока не рассматривается.

Здесь стоит отметить, что «сегодня не рассматривается», а завтра все может измениться. Ведь, помнится, изначально Запад и вовсе поставлял Украине исключительно «нелетальное оружие».

Собственно говоря, о последствиях вероятной передачи киевским властям вооружения дальнего действия и рассказал Картаполов. С его слов, в этом случае законной целью для ВС РФ могут стать Верховная Рада, здание Минобороны Украины, киевский аэропорт и т.д.

Касательно сроков завершения нашей СВО, глава комитета Госдумы по обороне ранее заявлял, что это произойдет, как только Украина «созреет» для полноценного переговорного процесса. Также генерал не исключил варианта с вводом миротворцев ОДКБ на освобожденные Россией в ходе СВО территории, включая ЛДНР. Но только, если возникнет такая необходимость.