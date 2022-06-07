Головная многоцелевая атомная подлодка Suffren типа Barracuda вошла в боевой состав французских ВМС

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Головная многоцелевая подводная лодка нового поколения Suffren типа Barracuda официально вошла в боевой состав французского флота. Церемония с участием нового министра обороны Франции Себастьяном Лекорню прошла на военно-морской базе в Бресте.

Многоцелевая АПЛ Suffren является головной субмариной проекта Barracuda, была заложена в 2007 году, а спущена на воду в июле 2019, заводские ходовые испытания начались 27 апреля 2020 года. 9 ноября 2020 года субмарину официально передали в состав французского флота, но в боевой состав не ввели, она продолжила испытания, но уже под руководством военных. Изначально в боевой состав Suffren планировали ввести в прошлом году, но, видимо, возникли какие-то проблемы и церемонию перенесли на этот.

Подлодку назвали в честь французского адмирала Сюффрена де Сен-Тропеза (17 июля 1729 — 8 декабря 1788), считающегося во Франции одним из самых великих флотоводцев. Адмирал одержал ряд побед над британским флотом в Ост-Индии в период войны за независимость США.

На сегодняшний день Naval Group достраивает еще пять подводных типа Barracuda, они должны пополнить французский флот с 2022 по 2030 годы. Субмарины этой серии должны заменить в ВМС Франции устаревающие подлодки типа Rubis, построенные в период с 1976 по 1993 год. Как сообщает французская пресса, первая серийная подлодка проекта Duguay-Trouin, получившая имя в честь еще одного французского генерала, будет передана ВМС в этом году, а в боевой состав ее планируют ввести уже в следующем.

Водоизмещение субмарины - порядка 5300 т, длина — 99 м, ресурс службы ядерного реактора достигает 10 лет. Автономность плавания - до 70 суток. Рабочая глубина погружения - 350 метров. Субмарины будут вооружаться крылатыми ракетами Scalp Naval и Exocet, а также тяжёлыми торпедами Black Shark.