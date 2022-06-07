СберКорус и ГК "Астра" рассчитывают получить от партнёрских проектов к концу 2024 года выручку около 7 млрд рублей

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Цифровая платформа для компаний и физических лиц СберКорус (входит в экосистему Сбера) и группа компаний "Астра" (разработчик российской операционной системы Astra Linux) подписали договор о долгосрочном стратегическом партнёрстве, сообщает пресс-служба ГК.

"Компании ожидают, что партнёрские проекты принесут 6,7 млрд рублей выручки к концу 2024 года", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

По словам генерального директора ГК "Астра" Ильи Сивцева, которого цитирует пресс-служба, "соглашение об усилении сотрудничества ГК "Астра" с ведущим интегратором СберКорус позволит быстрее и эффективнее реализовывать большие проекты, наращивать компетенции, аккумулировать наш опыт для развития российского IT-сектора, сохранения устойчивости и конкурентоспособности отечественных предприятий и экономики в целом".

В сообщении приводятся слова коммерческого директора СберКорус Анастасии Строковой, которая отметила, что СберКорус и ГК "Астра" "обеспечивают комплексную разработку проектов перехода на российское программное обеспечение и перевод всей IT-инфраструктуры компании без рисков для бизнеса и остановки процессов, а это для предприятий самое важное".