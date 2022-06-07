Владимир Путин: "Буки", "Торы" и "Панцири" в высшей степени эффективны против украинских БЛА

ЦАМТО, 6 июня. Российские ЗРК "Бук", "Тор" и ЗРПК "Панцирь" работают в высшей степени эффективно против украинских беспилотников. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Беспилотные летательные аппараты – их, как известно, несколько типов. Первый – это ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. Наши "Буки", "Торы", "Панцири" работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники) наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", – сказал В.Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, существуют и другие типы – разведывательные на поле боя.

"Их полно там летает и сейчас, и с самого начала летали, и с самого начала поставляются – они все иностранного производства", – добавил В.Путин.

В.Путин отметил, что есть и третий тип – это разведывательные беспилотные летательные аппараты стратегического характера, которые летают на высоте 8-11 км.

"Они использовались всегда, до начала операции – над Черным морем летали, над территорией Украины, к нам не залетали, правда. Но используются сейчас и использовались раньше. Зачем их передавать Украине – мне не очень понятно... Если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу", – сказал президент.