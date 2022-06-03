Китай неоднократно мешал патрульному самолету Канады следить за выполнением санкций против КНДР, заявили в Оттаве

Лондон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Канадские военные обвинили ВВС КНР в неоднократных случаях опасного сближения с самолетом Канады CP-140, который отслеживал возможные нарушения санкций СБ ООН против КНДР, сообщил в четверг CBC.

"Самолет Народно-освободительной армии Китая не придерживался международных норм воздушной безопасности. Эти непрофессиональные действия подвергали риску служащих Королевских военно-воздушных сил Канады", - сообщает CBC со ссылкой на заявление канадских военных.

По их данным, инциденты имели место с 26 апреля по 26 мая, когда китайский самолет сближался с канадским CP-140. В результате экипажу CP-140 приходилось несколько раз быстро менять траекторию полета, чтобы избежать возможного столкновения.

Также канадские военные заявили, что подобные происшествия становятся все более частыми.