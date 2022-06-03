Пресса США: Поставка ракетных систем HIMARS Украине - это испытание для Зеленского на выполнимость обещаний

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Западные аналитики обсуждают принятое Белым домом решение о поставке Киеву ракетных систем HIMARS. Обсуждение в первую очередь связано с тем, что сначала Байден заявлял, что не будет направлять Украине оружие, которым та могла бы наносить удары по территории Российской Федерации, но уже на следующей день тот же Байден подписал документ о таких поставках. В Вашингтоне цинично заявили, что «Киев обещал не использовать комплексы для обстрелов российских территорий», объясняя своё итоговое решение.

В издании NYT вышла статья, в которой говорится, что решение властей США передать Украине ракетное оружие HIMARS, даже если исключительно с теми ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км, приведёт к серьёзной эскалации. Причём эта эскалация может оказаться наиболее крупной с начала российской операции.

В издании указывается на то, что само обещание Зеленского «не наносить удары по России» после поставок HIMARS теперь в большей степени превращается в испытание для президента Украины на выполнимость обещаний. Если американскими ракетами из американских комплексов ВСУ ударят по России, то, как пишет New York Times, Россия нанесёт «сокрушительные удары по Украине». Кроме того, в самих США «будет обсуждаться невыполнение украинскими властями взятых на себя обещаний».

Однако эти рассуждения звучат весьма лукаво. Ведь тут аспект в том, что сегодня Запад понимает под территорией Украины и территорией России. Напомним, что полуостров Крым Вашингтон считает украинским, а это теоретически означает, что США никак не запрещают Зеленскому отдать приказ о ракетных ударах в этом направлении. Поэтому слова об «испытании для Зеленского» - лишь слова, за которыми де-факто кроется желание самих США усугубить вооружённый конфликт, что, безусловно, выгодно американскому военно-промышленному комплексу.