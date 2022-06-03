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ЦАМТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии конкретных сроков поставки Киеву обещанных систем ПВО

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 2 июня. В случае поставки Украине обещанных новейших систем вооружений речь идет о договоренностях с компаниями-производителями, конкретных сроков нет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Берлине.

Ранее, выступая в бундестаге ФРГ, О.Шольц пообещал Киеву дополнительно поставить системы ПВО IRIS-T и РЛС контрбатарейной борьбы, напоминает агентство.

"Что касается новейших систем вооружений, которые мы хотим поставить для Украины, то речь идет о поставках промышленности. Они будут реализованы после того, как промышленность сможет подготовить эти поставки. О точных датах мы не хотим сообщать по конкретным причинам, вы о них знаете. Но у немецких предприятий нет препятствий для производства этих систем", – сказал О.Шольц.

Ранее министр иностранных дел Анналена Бербок заявила изданию Die Welt, что поставки обещанных вооружений могут идти "месяцы".

"Да, это продлится долго, а именно месяцы", – привело издание слова министра.

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