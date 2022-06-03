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Вестник Мордовии

В Польше вымели все склады – на Украину поехали подержанные Т-72М

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Войско польское, похоже, решило избавиться от остатков своего бронетанкового наследства времен Варшавского договора. Теперь националистам Украины отправляют крайне залежалый товар - старые Т-72М образца 1980 года.

Как сообщает "РГ: русское оружие", на днях был замечен грузовой поезд, перевозивший примерно десять таких бронемашин.

Ранее ВСУ отправлялись более поздние версии "семьдесят второго", которые, тем не менее, значительно отстают по своим характеристикам от российских Т-72Б3 и Т-72-Б3М.

В то же время удивляет, что украинская сторона приспособилась устанавливать на такие "подарки" противокумулятивную динамическую защиту "Контакт", возможно, удалось частично реанимировать один из разбитых ранее ремонтных бронетанковых заводов, которые находились в Харькове, Киеве и Львове.

Разумеется, Польша передает свои танки не бескорыстно, взамен она требует современные версии германских "Леопардов -2", американских "Абрамсов" и южнокорейские "Черные пантеры".

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Польша
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Украина
Южная Корея
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
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