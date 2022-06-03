Турки о новых военных базах США в Греции: в ответ мы развернем С-400

Большая угроза для Турции: США создали еще четыре новых базы в Греции

Греция одобрила соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве с США. Америка получает в свое распоряжение четыре новые базы, пишет Haber7. Турция уверена: они создаются не против России, а против нее самой. Читатели предлагают в ответ развернуть российские ЗРК.

С четырьмя новыми базами число американских баз в Греции, которые, по словам президента Эрдогана, "создаются не против России, а против Турции", увеличилось до девяти. В июле 2021 года США перебросили в Александруполис 400 танков и бронемашин.

Накануне парламент Греции одобрил соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, подписанное с США в Вашингтоне в октябре 2021 года. С этим документом стороны приняли решение углублять и расширять свое сотрудничество в сфере обороны. В соглашении казармы Георгула в Волосе, стрельбище в Литохоро, казармы Яннули в Александруполисе и база Суда упоминаются в числе объектов, которые США могут использовать. В результате к базе Суда на Крите, которая была открыта для США 28 мая 1969 года, для 16 человек под командованием морского офицера первого класса, добавилось еще четыре новых базы. Ранее США использовали базу раннего предупреждения Искири, военно-морскую базу Саламис, авиабазы Кастелли, Каламата и Андравида.

Защита для Афин

Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве с США, по которому стороны обязуются защищать безопасность, суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга от действий, угрожающих миру, включая вооруженное нападение или угрозу агрессии, является продолжением договора, подписанного США и Грецией 8 июля 1990 года и вступившего в силу 6 ноября того же года. В последней версии периодически обновляемого соглашения от октября 2021 года указывается, что оно заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически, если одна из сторон на заявит о желании выйти из него за два года до окончания действия документа.

Оппозиция недовольна

В документе отмечается, что при обоюдном согласии сторон и в рамках соответствующих внутренних процедур США могут воспользоваться объектами вооруженных сил Греции и в других регионах. Предоставленные в пользование США казармы Георгула в Волосе, стрельбище в Литохоро, казармы Яннули в Александруполисе и база Суда также упоминаются в обновленной версии от октября 2021 года. В парламенте Греции соглашение было одобрено 181 голосом "за" при 119 голосах "против". Положение об автоматическом продлении соглашения, если стороны не заявят обратное за два года до окончания его действия, вызвало негативную реакцию греческой оппозиции, которая прокомментировала это как продление соглашения на неопределенный срок.

База, созданная США в греческом Александруполисе, превратилась в огромный арсенал. В июле 2021 года Пентагон поставил сюда не менее 400 танков и бронемашин. База находится всего в 45 километрах от Турции.

Не против России, а против Турции

Президент Эрдоган на обратном пути из Баку также обратил внимание на базы США в Греции. "На данный момент у США девять баз в Греции. Против кого же создаются эти базы, зачем они? Говорят, что против России. Ложь, неправда. На фоне всех этих событий их отношение к Турции очевидно", – отметил турецкий лидер.

Комментарии читателей

родина

А мы развернем С-400 в ответ на эти базы, чтобы все было взаимно. Если они это делают, то почему мы не делаем? Кто-нибудь держит нас за руку?

Локман

Раз так, давайте разместим российские силы в регионах от Эдирне до Мармариса.

Омер

В ответ нужно положить конец американскому военному присутствию в Турции. США вооружают все очаги зла у наших рубежей.

али

Как эта вероломная страна может быть нашим союзником? Главная опасность для нас исходит от стран НАТО.

Аримли

США официально оккупировали Грецию.

Нуреттин

Нужно внимательно следить за сосредоточением американских сил в Греции, потому что я понимаю эти события как попытку подготовить между нами и греками провокацию в стиле российско-украинского конфликта.

Гражданин

Интересно, а эти американские танки, самолеты хотя бы на ходу ???

Абдулла

Турция в ответ должна как можно скорее активировать С-400 во Фракии.

бюлент эрдем

Рано или поздно нападут, так что мы должны сделать все приготовления.

Муаммер

США пытаются разжечь войну между Турцией и Грецией.

Гость

Греция – колония США под "мандатным управлением".

гирай

Из объятий британцев в объятия США – такова их судьба.

Джелал

А мы создадим базы в Мексике.