Более 300 млрд ₽ принес искусственный интеллект российской экономике в 2021-ом

О том, что применение наработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) принесло российской экономике в 2021-ом более 300 млрд ₽, сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко. Соответствующее заявление от этого вице-премьера прозвучало на заседании рабочей группы по результатам работы шести исследовательских центров в сфере ИИ, отобранных в прошлом году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Наиболее заметный прирост отмечается в финансовом секторе — 69 млрд ₽ и в секторе ИКТ — 55 млрд ₽. В текущих условиях необходимо усилить внедрение прикладных решений по ИИ в реальный сектор и ускорить цифровую трансформацию приоритетных отраслей экономики, — отметил Чернышенко.

Для достижения еще больших результатов власти делают упор на подготовку квалифицированных кадров в сфере ИИ. Так, одним из важных элементов системы подготовки вице-премьер считает исследовательские центры.

В базовых организациях исследовательских центров уже внедряются разработанные в рамках федпроекта программы бакалавриата и магистратуры по приоритетным направлениям ИИ. Студенты и выпускники этих программ смогут продолжить исследовательскую деятельность на базе существующих центров. К 2024-му мы ожидаем, что около 9 тыс. человек поступят на магистерские и бакалаврские программы по ИИ, — сказал зампред.