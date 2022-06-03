"Ростех" хочет включить в "дорожную карту" по 5G задачи по российскому оборудованию 4G

Нижний Новгород. 1 июня. ИНТЕРФАКС - ГК "Ростех" предлагает расширить "дорожную карту" "Мобильные сети связи пятого поколения" задачами по производству российских базовых станций LTE, сообщила управляющий директор по национальным проектам ГК "Ростех" Анна Шарипова на конференции ЦИПР-2022.

Она напомнила, что "Ростех" в 2019 году подписал с правительством соглашение о развитии высокотехнологичной отрасли связи 5G. "Дорожная карта" по развитию 5G была утверждена президиумом правкомиссии по цифровому развитию в ноябре 2020 года, "Ростех" стал ее соисполнителем в части создания российского оборудования 5G.

"Планируем выходить на государство с инициативой уточнения, актуализации "дорожной карты" с тем, чтобы мы могли одновременно вместе с партнерами по рынку, по научной кооперации реализовывать и 4G-задачи, и 5G, и все-таки смотреть на будущие технологии телекоммуникационных связей - Open RAN, 6G и так далее", - сказала представитель "Ростеха".

По ее словам, после начала спецоперации на Украине возникли ограничения со стороны зарубежных производителей телеком-оборудования в части поставки и обслуживания текущих LTE-сетей российских операторов.

"И наши базовые станции и возможность оказывать им постпродажное обслуживание могут быть очень хорошим и своевременным решением для рынка", - сказала Шарипова.

"Сейчас у нас "дорожная карта" узко касается 5G. Но в той реальности, в которой мы оказались, я думаю, мы получим поддержку операторского рынка и государства в том, что 4G/LTE - это сейчас задача очень важная для поддержания текущих сетей", - добавила она.

По ее словам, актуализировать "дорожную карту" планируется в 2022 году, "Ростех" уже сформулировал для себя ее "основные развилки" и планирует в течение лета обсудить проект с операторами и ведомствами.