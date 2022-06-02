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ЦАМТО

Нидерланды намерены приобрести в США УР AIM-9X "Сайдуиндер" – DSCA

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Установка ракеты AIM-9X
Установка ракеты AIM-9X.
Источник изображения: Фейсбук

ЦАМТО, 1 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" управляемых ракет малой дальности AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 117 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 26 мая.

Правительство Нидерландов обратилось к США с запросом на приобретение 72 управляемых ракет AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер", 43 управляемых ракет AIM-9X Блок-2+, блока наведения тактических ракет AIM-9X Блок-2, которые будут добавлены к ранее согласованному комплекту поставки. Базовое соглашение стоимостью 16,8 млн. долл. предусматривало поставку 23 управляемых ракет AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер". Таким образом, уведомление предусматривает продажу в общей сложности 95 управляемых ракет AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер", 43 управляемых ракет AIM-9X Блок-2+, 1 блока наведения тактических ракет AIM-9X Блок-2. Кроме того, запрос включает поставку контейнеров для ракет, секретного и несекретного программного обеспечения, техническую помощь правительства США и подрядчиков, другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования повысит потенциал ПВО Нидерландов, расширит возможности выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности, улучшит оперативную совместимость с США и другими членами НАТО. При этом ВС Нидерландов не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком программы поставки выбрана компания Raytheon Missile Systems Company.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
AIM-9
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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