ВМФ России отработал действия по созданию зон ограничения доступа при кризисных ситуациях в Мировом океане - Минобороны РФ

Российский Военно-морской флот играет исключительно важную роль в ответе на сегодняшние вызовы. Фото с сайта www.kremlin.ru.

В учениях были задействованы более 100 кораблей и подлодок, 40 воздушных судов и 10 береговых ракетных комплексов

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Действия по созданию зон ограничения доступа в условиях возникновения кризисных ситуаций в различных районах Мирового океана были отработаны в ходе серии учений, которые провёл российский Военно-морской флот, сообщает министерство обороны РФ.

"На высоком уровне были выполнены задачи командно-штабных учений сил Военно-морского флота с отработкой практических действий по созданию и поддерживанию функционирования зон ограничения доступа в условиях возникновения кризисных ситуаций в различных районах Мирового океана", - говорится в сообщении.

При отработке данных задач "было задействовано свыше 100 кораблей, катеров и подводных лодок, около 50 судов обеспечения, более 40 воздушных судов и 10 береговых ракетных комплексов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также выполнено свыше 200 боевых упражнений с практическим применением оружия", информирует ведомство.