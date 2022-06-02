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Интерфакс-АВН

США не стремятся к войне между НАТО и Россией - Байден

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что США не ищут войны между НАТО и Россией.

"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией", - написал Байден в статье, опубликованной The New York Times.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска", - отметил американский лидер.

Президент США также добавил, что не стремится к свержению нынешнего руководства России.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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