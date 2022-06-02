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Интерфакс-АВН

ЕС готов углублять сотрудничество с Баку и Ереваном для обеспечения мира на Южном Кавказе - Мишель

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Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам
Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам.
Источник изображения: mil.am

Баку. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Совета ЕС Шарль Мишель подтвердил приверженность Евросоюза к углублению сотрудничества с Азербайджаном и Арменией "для обеспечения безопасности, стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе во благо всех людей, живущих в регионе".

В заявлении Мишеля отмечается, что он "приветствовал первое историческое заседание пограничных комиссий двух стран 24 мая" и подчеркнул "исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, пока будет продолжаться делимитация".

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Евросоюз
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