ЕС готов углублять сотрудничество с Баку и Ереваном для обеспечения мира на Южном Кавказе - Мишель

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам.

Баку. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Совета ЕС Шарль Мишель подтвердил приверженность Евросоюза к углублению сотрудничества с Азербайджаном и Арменией "для обеспечения безопасности, стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе во благо всех людей, живущих в регионе".

В заявлении Мишеля отмечается, что он "приветствовал первое историческое заседание пограничных комиссий двух стран 24 мая" и подчеркнул "исключительную важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном, пока будет продолжаться делимитация".