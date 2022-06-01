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ТАСС

Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Президент констатировал, что в Удмуртии "промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже"

НОВО-ОГАРЕВО, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым оказывать поддержку властей предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающим также гражданскую продукцию.

На встрече во вторник с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым глава государства обратил внимание на то, что в республике "доля гражданской продукции в выпуске в целом продукции оборонного комплекса увеличивается". "И это очень хорошо, это одна из задач, которую мы перед собой ставили. Но оборотные средства этих предприятий, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и со стороны, конечно, региональных властей, потому что там, где можно плечо подставить этим предприятиям, это нужно сделать", - указал Путин.

Президент отметил, что этот вопрос дополнительно требует внимания со стороны главы региона. "Ясно, что в значительной степени это проблемы отрасли, но тем не менее вы на региональном уровне, пожалуйста, смотрите на это, и там, где возможно, плечо подставляйте", - обратился Путин к Бречалову.

Глава государства констатировал, что в Удмуртии "промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже". "Все это очень хорошие показатели", - оценил президент.

Он надеется, что Бречалов будет и дальше "уделять внимание всем этим фундаментальным показателям". "Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции", - предупредил Путин.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
01.06.2022 04:36
Не нужно призывать губернаторов "подставлять плечо промышленности" нужно обеспечить равный и более свободный доступ промышленности к дешёвым кредитам по 3-4% годовых и всё!
Дешёвых кредитных денег должно хватать всем, а не тех жалких 20 млрд. руб для ФРП которых хватает только на финансирование  4-х  процентов от всех поданных заявок.
Т.е .  сумма годовой капитализации ФРП  для предоставления кредитов на развитие промышленности должна быть в 25 раз больше  или 500 млрд. руб в год.
При том деньги в стране есть, их только нужно распределять справедливо, на равных условиях для всех, а не выдавать десятки и сотни миллиардов бюджетных рублей  на кормление полукриминальных кланов под видом программ регионального развития.
Обязательно нужно отменить порочный принцип обязательного имущественного залога  для обеспечения кредита, при том раза в три превышающего сумму кредита.
В качестве залога должны выступать возводимые на кредитные средства здания и сооружения, приобретаемое оборудование, а так же технологии.
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№2
01.06.2022 09:10
И ещё уберите от промышленности чиновников из министерств с их мягко говоря чудными запросами, которые иногда никак не клеятся вообще с реальностью. Если нужна правильная информация по состоянию дел и продукции - обяжите центральный ТПП и в регионах плотнее работать с предприятиями. Пусть формируют совместно с предприятиями данные в нормальном формате, которые нужны Министерствам, но и работают обратной связью от правительства к предприятиям.

Пусть Министерства лучше задают вопрос в ТПП, а те уже вместе с предприятиями переводят этот запрос с Лунного (где видимо министерства и пребывают) на земной и возвращают в виде объединенных региональных отчетов, через свой центральный аппарат.
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