Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции

Президент констатировал, что в Удмуртии "промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже"

НОВО-ОГАРЕВО, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым оказывать поддержку властей предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающим также гражданскую продукцию.

На встрече во вторник с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым глава государства обратил внимание на то, что в республике "доля гражданской продукции в выпуске в целом продукции оборонного комплекса увеличивается". "И это очень хорошо, это одна из задач, которую мы перед собой ставили. Но оборотные средства этих предприятий, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и со стороны, конечно, региональных властей, потому что там, где можно плечо подставить этим предприятиям, это нужно сделать", - указал Путин.

Президент отметил, что этот вопрос дополнительно требует внимания со стороны главы региона. "Ясно, что в значительной степени это проблемы отрасли, но тем не менее вы на региональном уровне, пожалуйста, смотрите на это, и там, где возможно, плечо подставляйте", - обратился Путин к Бречалову.

Глава государства констатировал, что в Удмуртии "промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже". "Все это очень хорошие показатели", - оценил президент.

Он надеется, что Бречалов будет и дальше "уделять внимание всем этим фундаментальным показателям". "Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции", - предупредил Путин.