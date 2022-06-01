Позиция США препятствует восстановлению СВПД - Лавров

Манама. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Позиция Вашингтона мешает восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия участвует в усилиях по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Здесь возникли некие препятствия, прежде всего, в силу позиции Соединенных Штатов, которые пытаются выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел, первоначальное содержание СВПД, которое было утверждено Советом Безопасности ООН", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Манаме.