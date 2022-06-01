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Военное обозрение

ВМС США готовят испытание «Косатки» - подводного минного беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США будут вскоре усилены новым беспилотным подводным плавательным аппаратом Orca («Косатка»). «Косатка» будет использоваться в качестве подводного минного заградителя, так как аппарат будет оснащен подводными минами.

Ожидается, что первые испытания аппарата «Косатка» будут проведены этим летом. Аппарат может переносить до 8 тонн груза и имеет возможность для размещения мин как в кормовой, так и в носовой части.

Военные США рассчитывают, что в дальнейшем, после доработки «Косатка» сможет бесшумно устанавливать мины в труднодоступных местах Мирового океана. Такая возможность позволит эффективно блокировать вражеские порты, нарушать судоходные коммуникации, препятствуя морской торговле неприятелей.

Согласно информации американского научно-популярного журнала Popular Mechanics, ВМС США еще в 2019 году заказали компании Boeing четыре подводных беспилотника Orca. Сообщалось также, что «Касатка» может быть оснащена новыми минами Hammerhead, которые американцы называют «убийцами» вражеских подлодок.

«Косатка», видимо, является попыткой хоть какого-то ответа США на российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон», о разработке которого стало известно в 2015 году.

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Страны
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
БПЛА
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