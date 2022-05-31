«После массированных артобстрелов бойцы ВСУ слишком подавлены, чтобы бороться»: в зарубежной прессе о тактике ВС РФ перед штурмом

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Успехи последних дней при захвате российскими войсками ключевых узлов обороны ВСУ на Донбассе во многом обусловлены масштабным применением артиллерии перед началом штурма укреплённых позиций противника.
Как отмечается в издании Pucará Defensa, массовая концентрация артсистем командованием ВС РФ на отдельных участках фронта позволяет взломать периметры обороны ВСУ ещё до перехода в атаку бронетехники и пехоты. Наиболее уязвимыми для артогня являются стационарные линии защиты – сети траншей, полевые фортификации, укрепления в сёлах и городах и в их окрестностях.
- указывается в зарубежной прессе, поясняя, что город в итоге был взят силами двух БТГ, в том числе с участием спецназа 24-й бригады.
После успеха в Красном Лимане ВС РФ повторили тактику массированных ударов по позициям ВСУ и тербатов в Северодонецке. Со слов автора, 27 мая после нескольких часов интенсивного артиллерийского огня и авиаударов («в тот день Су-25 ВКС летали стаями над всем городом») российские войска атаковали с четырёх направлений.
- пишет автор в зарубежной прессе.
Напомним, что на сегодняшний день более 70 процентов территории Северодонецка находится под контролем ВС РФ и Народной милиции ЛНР.