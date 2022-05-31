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РИА Новости

Бабуров: наша система – последний пазл в импортозамещении для самолетов

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Бабуров демонстрирует первый опытный СО-2021
Бабуров демонстрирует первый опытный СО-2021.
Источник изображения: © Сафронов

Генеральный директор компании "Навигатор" Сергей Бабуров рассказал в эфире радио Sputnik об особенностях первой в России системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), а также о следующем поколении этой системы.

В России создана первая отечественная система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов, система является уникальной, сообщил в эфире радио Sputnik генеральный директор АО "Навигатор" Сергей Бабуров.

По его словам, система обозревает пространство вокруг воздушного судна, обнаруживает другие суда и в случае возникновения риска столкновения предупреждает об этом пилотов.

"Причем, система дает пилоту прямые указания о действиях, необходимых для того, чтобы избежать столкновения. Система настолько сложная и уникальная, что в случае противоречий с указаниями авиадиспетчера приоритет отдается именно нашей системе. По сути, на борту стоит радиолокатор, как на земле. Только он малогабаритный, помещен в небольшую коробочку, и активная антенна тоже небольшая. Эта миниатюризация данного локатора в небольшой блок и является уникальной особенностью разработки. Антенны – одна сверху, на фюзеляже воздушного судна, другая на брюхе – обозревают воздушное пространство, обнаруживая другие воздушные суда", – сказал Сергей Бабуров.

Именно этой системы не хватало российской авиапромышленности, продолжил он.

"Это первая отечественная система. До вчерашнего дня все воздушные суда оборудовались американскими системами. Наша СПСВ является последним "кубиком" в пазле полного импортозамещения бортового радиоэлектронного оборудования воздушного судна. Наша система отвечает всем международным стандартам, она универсальна, может размещаться на все воздушные суда. Но вопрос в другом: наша система в первую очередь нужна нашим, отечественным производителям воздушных судов", – считает Сергей Бабуров.

Он подчеркнул, что российская разработка не только не уступает, но и по некоторым характеристикам превосходит зарубежный аналог.

"Наша система ни капельки не уступает импортным аналогам, а даже превосходит по техническим характеристикам, по массогабаритным характеристикам. Например, наша система легче американского аналога на 20 килограммов", – сказал Сергей Бабуров.

По его словам, в данный момент система устанавливается на самолеты Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и другие.

"Сейчас идет очень большая работа по размещению системы на разных типах воздушных судов. На каждое воздушное судно каждая система устанавливается в уникальном порядке", – добавил Сергей Бабуров.

Компания "Навигатор", по его словам, занимается уже следующим поколением системы.

"Мы уже занимаемся миниатюризацией данной системы, разрабатываем следующее поколение, которое будем внедрять в беспилотники. У нас уже есть опытный образец, он весит порядка 250 граммов. Он будет обеспечивать режим предупреждения столкновения в воздухе беспилотников", – поделился Сергей Бабуров.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ил-96
Проекты
БПЛА
МС-21
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