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Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что блок больше не должен выполнять свои обязательства перед Россией касательно нерасширения на Восток. По его мнению, наша страна сама «развязала альянсу руки», начав СВО на Украине.

25 лет назад был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Документ в том числе предусматривал ограничения на концентрацию войск блока в Восточной Европе. Однако, напав на Украину и полностью прекратив диалог с альянсом, РФ в одностороннем порядке разорвала данный договор

- заявил Джоанэ в ходе интервью одному из французских СМИ.

Среди прочего в Основополагающем акте было четко прописано, что Россия обязуется не нападать на своих соседей. Однако именно этим Москва сейчас и занимается

- подчеркнул заместитель генсека НАТО.

Теперь, как выразился Мирча Джоанэ, «по вине России акт теперь попросту не работает». Следовательно, для НАТО больше нет никаких ограничений в плане расширения своего влияния.

Заявление выглядит откровенным лицемерием, так как до начала специальной военной операции России на Украине НАТО провело несколько волн расширения. Поэтому заявления о том, что якобы что-то нарушила Россия, выглядят невразумительными попытками функционера оправдать натовскую экспансию и нарушение всех договорённостей.

В 2017 году блок НАТО развернул многонациональные тактические соединения в Прибалтике и в Польше для сдерживания России. После «российского вторжения» на Украину данные группировки были усилены.

Тем не менее, страны Балтии хотят еще большего присутствия НАТО. В частности, формирования бригад вместо тактических соединений.

Главы военных ведомств стран НАТО встретятся в середине июня, чтобы обсудить этот вопрос. После чего лидеры стран-участниц примут окончательное решение на саммите в Мадриде в конце того же месяца.