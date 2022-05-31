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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение боевой корабль прибрежной зоны LCS-21 "Миннеаполис - Сент Поль"

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Корабль типа Freedom
Корабль типа Freedom.
Источник изображения: thedrive

ЦАМТО, 30 мая. Командование ВМС США сообщило о состоявшейся 21 мая в Дулуте (шт.Миннесота) церемонии ввода в состав флота боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) (LCS-21) "Миннеаполис - Сент Поль" класса "Фридом".

LCS-21 "Миннеаполис - Сент Поль" является 11-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Закладка киля LCS-21 состоялась 22 февраля 2018 года, спуск на воду прошел 15 июня 2019 года. Приемочные испытания корабля завершились 21 августа 2020 года, а ВМС США он был передан 18 ноября 2021 года. Портом приписки корабля станет военно-морская база Мейпорт (шт.Флорида).

Как сообщает The Shephard News Team, Командование ВМС США ранее приостановило поставки флоту кораблей LCS класса "Фридом из-за недостатков в конструкции. Поставка "Миннеаполис - Сент Поль" была выполнена после того, как командование ВМС США запросило списание девяти кораблей этой версии в 2023 ф.г. Один из этих кораблей, (LCS 19) "Сент Луис", был принят на вооружение только в 2020 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 11 кораблей класса "Фридом". Последним был передан (LCS-21) "Миннеаполис"/"Сент Поль".

На разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Куперстаун" (LCS-23), "Маринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27) и "Кливленд" (LCS-31).

В сентябре 2021 года командование ВМС США уже вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
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