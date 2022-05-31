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Интерфакс-АВН

Китай и страны Тихого океана отложили подписание соглашения в сфере региональной безопасности и экономики - СМИ

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: rg.ru

Лондон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - КНР и государства Тихого океана пока не будут заключать всеобъемлющее соглашение по сотрудничеству, в том числе в сфере безопасности, из-за возражений ряда стран региона, сообщает The Guardian.

В настоящее время глава МИД КНР Ван И находится в турне по тихоокеанским странам, посетив восемь государств за 10 дней. В понедельник, находясь на Фиджи, он провел онлайн-встречу с главами МИД региональных государств, на котором обсуждалось соглашение.

"После переговоров на пресс-конференции с участием Ван И и премьер-министра Фиджи Фрэнка Баинимарамы китайская сторона подтвердила, что соглашение отложили на неопределенное время", - отмечает издание.

Премьер заверил, что в целом главы МИД поддержали соглашение, но некоторые министры выражали беспокойство по поводу его содержания, и с его подписанием решили повременить.

Содержание соглашения стало известно на прошлой неделе, оно затрагивает широкий спектр тем - от создания зоны свободной торговли с регионом до отправки гуманитарной помощи. Также речь идет о более тесном сотрудничестве Китая с тихоокеанскими государствами в сфере безопасности: Пекин предлагает тренировать местную полицию, помогать с обеспечением кибербезопасности, с составлением морских карт, а также хочет получить больше доступа к местным минеральным ресурсам.

В ходе поездки Ван И Китай подписал не менее трех соглашений с Фиджи, которые расширяют двустороннее сотрудничество в экономике, торговле, сельском хозяйстве, рыболовной отрасли, туризме, гражданском авиасообщении, образовании, в правоохранительной деятельности и действиях в чрезвычайных ситуациях. Также Пекин заключил соглашение с Самоа, но его детали не раскрываются.

Также в пятницу на Фиджи прибыла новая глава МИД Австралии Пенни Вонг с целью заверить местных партнеров, что Канберра по-прежнему будет заниматься делами региона.

The Guardian напоминает, что поездка Ван И проходит после подписания в марте КНР и Соломоновыми островами соглашения в сфере безопасности. Наблюдатели обратили внимание, что одним из этих пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это восприняли как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.

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Страны
Австpалия
Китай
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