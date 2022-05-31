"Комбайн смерти" – БМПТ-72 настоящая угроза для расчетов "Джавелинов"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Боевые машины поддержки танков успешно применяются в ходе специальной операции против националистических формирований Украины. В то же время в России создан второй вариант "Терминатора" - БМПТ-72.

Как понятно из названия, в качестве платформы для него выступил основной боевой танк Т-72. Причем при изготовлении используются шасси раннее выпущенных танков. После некоторой доработки получается очень эффективный "комбайн смерти", способный бороться с живой силой противника, расчетами различных противотанковых комплексов, в том числе "Джавелин", а также разнообразной тяжелой бронетехникой.

Пушечное вооружение представлено двумя автоматическими малокалиберными пушками 2А42 с боекомплектом в 850 снарядов. Имеется также пулемет ПКТМ. Его боекомплект 2100 патронов.

Также в двух пусковых установках размещены четыре противотанковые управляемые ракеты "Атака". Они способны поражать цели на дальности не менее 6000 м.

Многоканальный прицельный комплекс дает возможность эффективно применять вооружение в любое время суток.

Модульная динамическая защита позволяет противостоять различным средствам поражения. Максимальная скорость по шоссе - до 60 км/ч. Запас хода - до 700 км. Масса - 44000 кг. Экипаж - три человека.