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Военное обозрение

Министр обороны Украины назвал необходимые Киеву вооружения, поторопив Запад с поставками

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Источник изображения: topwar.ru

Украина нуждается в срочных поставках вооружения, поэтому западным странам необходимо ускорить принятие решений по передаче оружия и военной техники Киеву. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава украинского военного ведомства выступил на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Вильнюсе, где поторопил страны Запада с поставками оружия, призвав их быстрей принимать решения по тем или иным поставкам, а не тянуть время. Кроме того, Резников назвал необходимые Киеву вооружения. По его словам, ВСУ в срочном порядке нужно: оборонительные комплексы, ударные и разведывательные беспилотники, тяжелая бронетехника, включая танки, противотанковое вооружение и зенитные комплексы.

Необходимо ускорить процедуры прохождения решений до фазы приема (...) Нам нужны оборонительные комплексы, беспилотные аппараты, бронетехника, противотанковое и противовоздушное вооружение. Все это нужно быстро, нужно сейчас

- заявил украинский министр.

Между тем, по мнению военных экспертов, в Европе наступает раскол между странами Западной и Восточной Европы в отношении поставок оружия на Украину. Как отмечается, страны с развитой экономикой все меньше уделяют внимания требованиям Киева, отмечая, что вечно просящий Зеленский им уже начал надоедать. Это отражается на поставках оружия, вернее в их затягивании или отказах. В то же время страны Восточной Европы, не все конечно, продолжают выступать за поставки вооружений на Украину, особенно в этом отношении стараются Польша и Литва. Эти готовы вооружать Киев до последнего, лишь бы нанести как можно больший ущерб России.

В то же время украинские СМИ заявляют об общей усталости Европы от ситуации с Украиной, приведшей к негативным последствиям для Европы из-за санкций против России и опасений дальнейшей эскалации конфликта.

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Литва
Польша
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