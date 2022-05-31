ВСУ применили натовскую артиллерию при обстреле жилых массивов Донецка - штаб терробороны ДНР

Донецк. 29мая. ИНТЕРФАКС - По Донецку нанесён удар с применением артиллерийских систем стран НАТО, есть пострадавшие, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"ВСУ применили артиллерию стран НАТО при обстреле Донецка. С позиций в Авдеевке в направлении детского сада и жилых домов в Калининском районе были выпущены 10 снарядов калибром 155-мм. По пр-ту Павших Коммунаров ранена мирная жительница", - говорится в сообщении, распространённом штабом терробороны ДНР в воскресенье.

26 мая сообщалось, что в рамках нового пакета американской военной помощи Украине были отправлены буксируемые гаубицы калибра 155 миллиметров и тягачи для них, а также три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.