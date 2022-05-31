Белорусские спасатели получат табельное оружие, их смогут привлекать для противодействия массовым беспорядкам

Минск. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Белорусских спасателей смогут привлекать на помощь милиции и армии, к середине июня они получат табельное оружие, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.

"До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС", - сказал министр в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он напомнил, что президентом страны была поставлена задача подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях.

"Первое - это внутренние проблемы и проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны - в интересах министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности. Кроме того, поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием", - отметил Синявский.