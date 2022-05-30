Эрдоган недоволен переговорами со Швецией и Финляндией, обещает не пустить в НАТО "поддерживающие терроризм страны"

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил, что не намерен пускать в НАТО страны, которые, с точки зрения Анкары, поддерживают терроризм.

"До тех пор, пока я возглавляю Турцию, мы точно не сможем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", - приводят его слова западные СМИ.

Эрдоган раскритиковал недавние переговоры представителей стремящихся в НАТО Швеции и Финляндии с турецкими официальными лицами. По его мнению, переговоры "не прошли на ожидаемом уровне".

"Они не откровенны и не честны", - добавил президент Турции, говоря о финских и шведских властях.