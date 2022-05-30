МИД РФ: Россия готова к разговору с США по новым вооружениям

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о роли Вашингтона в незаконной биологической деятельности на Украине, а также ответил на вопросы о новых вооружениях России и США.

— Ранее стало известно, что Россия формирует пакет документов для того, чтобы начать официальное расследование военно-биологической деятельности на Украине. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это за документы, каков их объем, источники? Есть ли понимание, когда они будут направлены в СБ ООН и планируется ли предавать эти доказательства огласке? Какой реакции мы ждем от мирового сообщества в этой связи?

— Действительно, в настоящее время готовим документы для задействования механизмов, предусмотренных статьями V и VI Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Напомню, что статья V предусматривает проведение консультаций между государствами — участниками КБТО в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений, а статья VI предписывает сотрудничать в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО и определяет их порядок.

Намерены в ближайшее время завершить подготовку материалов и инициировать на площадке КБТО и в СБ ООН мероприятия, предписанные упомянутыми статьями Конвенции. Соответствующие встречи будут иметь открытый характер.

Формируемый нами «пакет» документов основывается на фактах и свидетельствах, полученных в ходе специальной военной операции. Они подтверждают, что в биологических лабораториях на территории Украины при поддержке Агентства по уменьшению военной угрозы Пентагона и аффилированных с ним компаний осуществлялась военно-биологическая деятельность вразрез со статьями I и IV КБТО. В частности, велись работы по потенциальным элементам биологического оружия на основе особо опасных патогенов, которые имеют природные очаги как на Украине, так и в России, а также изучению возможных способов и путей их эпидемического распространения. Экстренное уничтожение биоагентов потребовалось именно для недопущения вскрытия фактов нарушения КБТО.

Полученные на Украине сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся Россией в контексте выполнения КБТО претензий в отношении военно-биологической деятельности стран Запада на постсоветском пространстве. Будем требовать от США и их союзников вместо прежних пустых отговорок предоставить исчерпывающие пояснения, информацию и документы о такой активности на украинской территории для урегулирования всех возникших вопросов, а также вернуться к надлежащему выполнению КБТО.

Для предотвращения повторения такой ситуации и в целях недопущения военно-биологической деятельности, осуществляемой вразрез с положениями КБТО, требуются решительные меры по укреплению режима Конвенции. В первую очередь следует возобновить работу над юридически обязывающим Протоколом к КБТО с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокируют именно США. Необходимы также решительные практические шаги для реализации целого ряда других инициатив (включая предложенные Россией), которые направлены на повышение эффективности режима КБТО.

— Как известно, по инициативе Вашингтона были приостановлены двусторонние контакты с Москвой по ряду вопросов, в том числе по СНВ-3. Есть ли риски, что в этой связи у сторон не хватит времени для разработки нового договора, или ситуация находится под контролем?

— Хотел бы уточнить, что взаимодействие между Россией и США как сторонами действующего Договора о СНВ, или как его еще называют СНВ-3, не прерывалось. В предусмотренных для этого формах продолжается рассмотрение вопросов, связанных с его выполнением, ведется обмен необходимыми данными и уведомлениями. Мы рассчитываем, что такая работа продолжится вплоть до завершения срока действия Договора, который, как известно, был продлен до февраля 2026 года.

Что американцы действительно «заморозили» — так это диалог по стратегической стабильности, в рамках которого в прошлом году была начата совместная работа, в частности, с прицелом на подготовку возможной договоренности или договоренностей на замену ДСНВ. В нынешних условиях, когда страны Запада с присущим им цинизмом выбрали стратегию ведения прокси-войны с Россией и нам приходится жестко отстаивать свои коренные интересы, поставленные под угрозу Киевом, который давно находится под внешним управлением западного блока, вряд ли имеет смысл заниматься спекуляциями относительно перспектив стратдиалога с США. К рассмотрению этого вопроса, видимо, получится вернуться после завершения специальной военной операции и решения в полном объеме соответствующих задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

— Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон рассматривают возможность возобновления взаимных инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Есть ли прогресс по этому направлению, можно ли говорить о примерных сроках?

— Напомню, что инспекционная деятельность по ДСНВ была приостановлена по взаимному согласию сторон на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных ограничений. Вопрос о возобновлении инспекций продолжает рассматриваться по линии Двусторонней консультативной комиссии по Договору. Ввиду конфиденциального характера ее деятельности детали дискуссий стороны не раскрывают.

— Посол России в Вашингтоне заявил, что США хотели бы ограничить или запретить использование в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями таких современных российских вооружений, как, например, ракеты «Сармат» и беспилотные подводные аппараты «Посейдон». Может ли это быть предметом обсуждения или это неприемлемо?

— Мы ранее многократно подтверждали, что готовы предметно обсуждать перспективные российские вооружения, которые создаются нами в противовес дестабилизирующим действиям США, в том числе в области ПРО, в контексте потенциальных российско-американских договоренностей в стратегической сфере. Причем обсуждать в рамках предложенного Россией нового комплексного «уравнения безопасности», которое охватывало бы все наступательные и оборонительные вооружения, способные оказывать влияние на стратегическую стабильность. Данный подход остается в силе. Но подчеркну: может получиться так, что США выберут путь дальнейшего нагнетания конфронтации и тогда диалог по этой тематике окажется невозможен.

— Как вы оцениваете сообщения об успешном испытании США прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon)? Каковы риски от этих разработок для российской безопасности и есть ли нам чем ответить?

— С учетом наблюдаемых в последние десятилетия деструктивных действий США в области международной безопасности не будет преувеличением сказать, что создание ими любой новой системы вооружений само по себе порождает риски для стран, которые американцы относят к числу своих оппонентов и противников. Такие вооружения означают появление в распоряжении США очередного инструмента для неприкрытого силового давления на тех, кто не желает следовать в кильватере эгоистичным гегемонистским устремлениям Вашингтона.

Что касается ответа на подобные разработки, то в данном конкретном случае, по заявлениям самих же американцев, это именно они уже который год пробуют «нагнать» Россию, ушедшую далеко вперед в создании гиперзвуковых систем. В нашем случае это был неизбежный шаг, целью которого было обеспечить возможности гарантированного преодоления системы глобальной ПРО США, а также надежное поддержание стратегической стабильности. А вот для Вашингтона, судя по всему, это — ​​​попытка восстановить заметно пошатнувшееся реноме передовой военной державы, обладающей самым высокотехнологичным оружием. Примечательно, что несмотря на огромные финансовые вливания, ни одной полноценной гиперзвуковой системы в США на вооружение до сих пор так и не принято.

Беседовал Артем Попов