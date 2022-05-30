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Интерфакс-АВН

Реалии сегодняшнего дня требуют дальнейшего пересмотра госполитики в сфере обеспечения нацбезопасности Киргизии - президент Жапаров

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЖК КР

Бишкек. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Международная обстановка в условиях региональных вооруженных конфликтов требует пересмотра государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Киргизии, считает президент республики Садыр Жапаров.

"В современных условиях развитие международной обстановки приобретает все больший динамизм. Происходящие в различных регионах мира вооруженные конфликты характеризуются непредсказуемостью масштабов и последствий. Наблюдается преобладание невоенных способов ведения вооруженной борьбы, активно сопровождаемой информационно-пропагандистской работой. Реалии сегодняшнего дня требуют дальнейшего пересмотра государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Киргизии", - заявил Жапаров на мероприятии, посвященном 30-й годовщине образования Вооруженных сил страны.

Глава государства отметил, что Киргизия является миролюбивой страной, которая строит свою военную политику на принципах самообороны и оборонительной достаточности.

"Поэтому главнейшей нашей задачей является создание эффективных Вооруженных сил для обеспечения национальной безопасности страны. В рамках проведенной работы в данном направлении, 20 декабря 2021 года утверждена новая концепция национальной безопасности республики, основной целью которой является консолидация усилий и повышения эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности и укрепления обороноспособности страны", - сказал Жапаров.

По его словам, в ближайшее время Советом безопасности Киргизии будет рассмотрен проект новой Военной доктрины республики и будут приняты решения по всестороннему обеспечению деятельности Вооруженных сил, в особенности повышению их боевого потенциала.

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