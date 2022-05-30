В Германии подтвердили позицию Запада не поставлять на Украину танки и БМП стандартов НАТО

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Украина не получит танки и боевые машины пехоты стандарта НАТО, такая позиция принята рядом западных стран, являющихся поставщиками "военной помощи" Киеву. Об этом заявила статс-секретарь Министерства обороны ФРГ и депутат бундестага Зимтье Меллер.

Несмотря на настойчивые призывы Зеленского и его окружения о "срочных" поставках тяжелого вооружения, Киев все-таки не получит западные танки и БМП. Как оказалось, ранее озвученная информация о том, что существует негласный договор не поставлять на Украину тяжелое вооружение западного образца, все же существует. Подтверждение пришло со стороны немецкого Минобороны, а точнее, об этом журналистам заявила представитель военного ведомства Зимтье Меллер. По ее словам, у западных стран имеется единая позиция не поставлять танки и БМП Зеленскому.

У немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей

- подчеркнула она.

В то же время Германия поддерживает стремление других стран поставлять на Украину вооружение советского образца и даже участвует в схеме обмена поставленного оружия на западные образцы.

Ранее киевский режим обвинил Германию в "затягивании" поставок вооружений на Украину, в частности танков Leopard 1A5 и БМП Marder, снятых с вооружения Бундесвера и находящихся на хранении. В то же время Берлин вооружения на Украину поставляет, но в основном защитное снаряжение, ведет подготовку расчетов самоходных гаубиц PzH 2000 и готовится их поставить.

Как заявил накануне вице-канцлер Германии Роберт Хабек, Германия не может удовлетворить все требования Украины, звучащие из Киева.