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Интерфакс-АВН

Прорыв в Белоруссию вооруженных формирований с Украины исключен, заявляют в Минске

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Беларуси.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Замглавы МВД, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков исключил возможность проникновения на территорию республики формирований белорусов, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне Киева.

"Они на границе будут уничтожены. Никто сюда не прибудет, никто обстановку не дестабилизирует", - сказал Карпенков в эфире телеканала СТВ в субботу.

"У нас сильная, мощная армия, у нас мощные правоохранительные структуры, пограничники на границе работают, у нас есть внутренние войска, спецподразделения. Любой враг, который попытается что-либо сделать в Республике Беларусь, будет уничтожен", - добавил командующий.

Ранее представители так называемого белорусского добровольческого полка имени Кастуся Калиновского неоднократно заявляли о планах в перспективе вернуться на родину с оружием в руках.

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Страны
Белоруссия
Украина
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