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Интерфакс-АВН

Турция поддерживает усилия президента Азербайджана по нормализации отношений с Арменией - Эрдоган

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Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев.
Источник изображения: az.sputniknews.ru

Баку. 28 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал турецко-азербайджанские отношения примером для остальных.

"Турция - рядом с Азербайджаном и в горе, в радости. Мы вывели двусторонние отношения с Азербайджаном до уровня, который является примером не только для региона, но и мира в целом", - приводит "Анадолу" его выступление в субботу на фестивале "TEKNOFEST Азербайджан" в Баку.

Турецкий лидер заявил, что "Анкара всегда выступала против оккупации азербайджанских земель Арменией, находилась на стороне справедливости".

"Мы не предъявляем территориальные претензии другим странам мира, но также не намерены уступать и не уступим ни пяди собственной земли!" - подчеркнул он.

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Страны
Азербайджан
Армения
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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