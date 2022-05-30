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Интерфакс-АВН

Шольц и Макрон позитивно восприняли обещание Путина соблюдать международное право в отношении пленных

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Tobias Schwarz/Pool Photo via AP

Берлин/Париж. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон позитивно отнеслись к обещанию президента РФ Владимира Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Они позитивно восприняли согласие российского президента обращаться с взятыми в плен согласно гуманитарному международному праву, в особенности Женевской конвенции, и предоставить беспрепятственный доступ Международному Комитету Красного Креста", - сообщил Хебештрайт.

По его словам, телефонный разговор в субботу прошел по инициативе Шольца и Макрона и длился 80 минут.

В свою очередь Елисейский дворец сообщил, что Макрон и Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвали освободить украинских военных, сдавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Кроме того, Макрон и Шольц призвали к прямым переговорам РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон и Шольц также призвали собеседника "срочно снять блокаду с Одессы, чтобы дать возможность экспорта украинского зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса". Они приняли к сведению готовность РФ пускать в этот порт иностранные суда для вывоза зерна, сообщил Елисейский дворец.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что "президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права".

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Германия
Россия
Украина
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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