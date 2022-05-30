Рахмон: таджикские пограничники наряду с охраной своей границы защищают страны СНГ и Евросоюза

Душанбе. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Таджикский президент Эмомали Рахмон заявил, что проблема охраны границы с Афганистаном, которая служит буферной зоной для государств-участников СНГ и Европейского союза, является свидетельством особой значимости Пограничных войск независимого Таджикистана.

"На протяжении 28 лет наши пограничники наряду с охраной границ Таджикистана защищают страны-члены Содружества Независимых Государств и Европейского союза от угроз и вызовов современного мира, в том числе от терроризма и экстремизма, торговли оружием и наркотиками, других транснациональных организованных преступлений", заявил Рахмон, выступая в субботу годовщины образования Погранвойск страны.

"Наши пограничники обеспечивают охрану государственной границы с соседними странами и препятствуют проникновению организованных и вооруженных преступных групп, оружия, наркотиков, другим преступлениям в самые сложные условия и самую щекотливую ситуацию в регионе и мире", - отметил глава Таджикистана.