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Интерфакс-АВН

Рахмон: таджикские пограничники наряду с охраной своей границы защищают страны СНГ и Евросоюза

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Душанбе. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Таджикский президент Эмомали Рахмон заявил, что проблема охраны границы с Афганистаном, которая служит буферной зоной для государств-участников СНГ и Европейского союза, является свидетельством особой значимости Пограничных войск независимого Таджикистана.

"На протяжении 28 лет наши пограничники наряду с охраной границ Таджикистана защищают страны-члены Содружества Независимых Государств и Европейского союза от угроз и вызовов современного мира, в том числе от терроризма и экстремизма, торговли оружием и наркотиками, других транснациональных организованных преступлений", заявил Рахмон, выступая в субботу годовщины образования Погранвойск страны.

"Наши пограничники обеспечивают охрану государственной границы с соседними странами и препятствуют проникновению организованных и вооруженных преступных групп, оружия, наркотиков, другим преступлениям в самые сложные условия и самую щекотливую ситуацию в регионе и мире", - отметил глава Таджикистана.

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Страны
Афганистан
Таджикистан
Проекты
Евросоюз
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