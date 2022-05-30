ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии

Чешское командование решило создать полноценные ВДВ в качестве «третьей манёвренной силы» и уже на протяжении нескольких месяцев строит 43-й полк на базе бывшего воздушно-десантного батальона «Хрудим». До этой реорганизации данное подразделение было оснащено лёгкими штурмовыми машинами (категория LUV) LR Defender Cayman (спецназ ездит на LR Defender Cowboy).

Это старые машины, уже отслужившие свой срок. Тем более теперь нужно больше техники. В этой связи необходимость новых LUV бесспорна

- отмечается в издании CZDefence, ссылаясь на слова полковника Роберта Дзиака, возглавившего новое подразделение.

Учитывая, что «тяжёлых вертолётов и крупных транспортных самолётов в Европе не хватает», Минобороны было решено ограничить массу новой техники для полка ВДВ 9,5 тоннами. Для примера, имеющиеся в чешской армии Cayman весят около 4 т, а бронеавтомобили Iveco LMV (местное обозначение – LOV 50) – до 7-8 т.

Партнёры Чехии по НАТО предлагают на замену «Кайманам» закупить бронемашины Supacat Jackal, Zetor Gerlach, Oshkosh JLTV, но имеющаяся в стране военно-транспортная авиация не в состоянии их перевезти, так как в этой нише на вооружении состоят только ВТС CASA C-295M/MW. В ближайшее время армия получит вертолёты Bell UH-1Y и AH-1Z, которые закупаются в первую очередь для авиаподдержки ВДВ.

Но они не могут использоваться для перевозки боевых машин десантного полка. У AH-1Z такая возможность полностью отсутствует, у UH-1Y для этого недостаточная грузоподъемность, которая составляет всего 3 т на внешней подвеске

- указывается в издании.

Как поясняет автор, наиболее эффективным вертолётом в этой нише является Ми-17:

В ВВС также имеется модернизированный Ми-171СМ. Это надёжные и мощные вертолёты, которые составят основной костяк авиатранспорта полка ВДВ. Однако их грузоподъемность на подвеске составляет 4 т и им не поднять перспективные машины массой 9,5 т.

Тяжёлые транспортные вертолёты (СН-47 или СН-53), средние и крупные ВТС имеются всего у нескольких стран НАТО и то в небольшом количестве. Поэтому «чешской армии при перевозке полка ВДВ придётся полагаться только на себя». Но для этого необходимо решить проблему с избыточной массой машины, предназначенной для десантников, иначе их попросту не на чем будет перевозить.