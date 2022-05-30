ВДВ созданы, но перевозить их нечем: проблемы с воздушной транспортировкой в армии Чехии

Чешское командование решило создать полноценные ВДВ в качестве «третьей манёвренной силы» и уже на протяжении нескольких месяцев строит 43-й полк на базе бывшего воздушно-десантного батальона «Хрудим». До этой реорганизации данное подразделение было оснащено лёгкими штурмовыми машинами (категория LUV) LR Defender Cayman (спецназ ездит на LR Defender Cowboy).
- отмечается в издании CZDefence, ссылаясь на слова полковника Роберта Дзиака, возглавившего новое подразделение.
Учитывая, что «тяжёлых вертолётов и крупных транспортных самолётов в Европе не хватает», Минобороны было решено ограничить массу новой техники для полка ВДВ 9,5 тоннами. Для примера, имеющиеся в чешской армии Cayman весят около 4 т, а бронеавтомобили Iveco LMV (местное обозначение – LOV 50) – до 7-8 т.
Партнёры Чехии по НАТО предлагают на замену «Кайманам» закупить бронемашины Supacat Jackal, Zetor Gerlach, Oshkosh JLTV, но имеющаяся в стране военно-транспортная авиация не в состоянии их перевезти, так как в этой нише на вооружении состоят только ВТС CASA C-295M/MW. В ближайшее время армия получит вертолёты Bell UH-1Y и AH-1Z, которые закупаются в первую очередь для авиаподдержки ВДВ.
- указывается в издании.
Как поясняет автор, наиболее эффективным вертолётом в этой нише является Ми-17:
Тяжёлые транспортные вертолёты (СН-47 или СН-53), средние и крупные ВТС имеются всего у нескольких стран НАТО и то в небольшом количестве. Поэтому «чешской армии при перевозке полка ВДВ придётся полагаться только на себя». Но для этого необходимо решить проблему с избыточной массой машины, предназначенной для десантников, иначе их попросту не на чем будет перевозить.