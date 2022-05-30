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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" будет выпускать агрегаты для российских двигателей самолетов МС-21 и SSJ-100 - Рогозин

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Российский самолет МС-21 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021
Российский самолет МС-21 на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
Источник изображения: AFP 2022, Giuseppe Cacace

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" запустит производство комплектующих для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы берем на себя производство и авиационных двигателей, которые крайне необходимы, скажем, для Superjet-100. Не Sam-46 французский, а ПД-8, мы начинаем создание агрегатов этого двигателя на нашем предприятии "Протон-ПМ". То же самое касается ПД-14, это перспективный двигатель для МС-21", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

27 марта Рогозин сообщил, что госкорпорация готова начать производство авионики и комплектующих для самолетов на своих предприятиях. По его словам, к производству привлекут НПО "Энергомаш" и холдинг "Российские космические системы".

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
Протон-ПМ
РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21
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