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Интерфакс-АВН

Соглашение РФ-КНР о лунной базе находится в высокой степени готовности - Рогозин

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай близки к подписанию межправительственного соглашения о создании научной базы на Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Китаем мы сейчас находимся в высокой степени готовности для подписания межправительственного соглашения о создании лунной научно-исследовательской базы", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

23 февраля посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил в интервью "Интерфаксу", что Китай и Россия достигли консенсуса по условиям межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне. Он отметил, что соглашение "будет подписано максимально быстро в этом году".

По его словам, обе страны тщательно разработают и осуществят план строительства лунной станции с привлечением широкого круга международных партнеров на основе принципа открытости.

В "Роскосмосе" ранее заявили, что ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. В марте 2021 года подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

15 декабря в интервью "Интерфаксу" Рогозин заявил, что ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.

"Проект по созданию такой станции является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому он открыт для доступа всех заинтересованных стран и зарубежных партнеров", - сказал Рогозин.

Как сообщил ранее замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в госкорпорации не исключают участие в проекте частных компаний.

8 июня 2021 года сообщалось, что глава "Роскосмоса" обсудил с президентом Национального центра космических исследований Франции (CNES) Филиппом Батиста возможное французское участие в проекте по созданию международной научной лунной станции.

25 января 2021 года сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. По словам главы "Роскосмоса", Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.

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