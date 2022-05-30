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Интерфакс-АВН

Шольц: поставки вооружения на Украину - проблема не только политическая, но и этическая

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступает в Бундестаге в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает в Бундестаге в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Олаф Шольц счёл важным думать об этических аспектах поставок вооружения Украине.

"Это поднимает сложные вопросы политического, этического и личного характера... все их активно обсуждают", - сказал Шольц, выступая в пятницу в Штутгарте.

"Возникает вопрос, можно ли победить насилие, применяя насилие, и можно создать мир, только отказавшись от оружия", - пояснил канцлер ФРГ, говоря о поставках вооружения Украине.

По его словам, "необходимо рассматривать с уважением разные точки зрения", однако в то же время ФРГ приняла четкое решение "встать на сторону Украины".

Позже Шольц подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

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Страны
Германия
США
Украина
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