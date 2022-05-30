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Интерфакс-АВН

Белорусские губернаторы приняли участие в военных сборах по отработке основ территориальной обороны

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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

Минск. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Белорусские губернаторы приняли участие в отработке основ территориальной обороны в Минской области, сообщил телеканал ОТН в пятницу.

"В Минской области сегодня отрабатывали основы территориальной обороны. Девятый сбор губернаторы на практике изучают порядок действий на случай военного конфликта... В свои регионы губернаторы и военкомы увезут наработки. Как оперативно собрать личный состав, где разместить центр связи и в чем секрет грамотной охраны стратегически важных объектов. Восполнять пробелы будут как на сборах, так и на учениях. С различными сценариями и подходами", - говорится в сообщении.

Сбор председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов, военных комиссаров областей и Минска проходил под руководством министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

В ходе мероприятия участники изучили основные образцы техники, стоящие на вооружении территориальных войск, ВВС и войск ПВО ВС республики, выполнили упражнения из стрелкового оружия.

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