Белорусские губернаторы приняли участие в военных сборах по отработке основ территориальной обороны

Минск. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Белорусские губернаторы приняли участие в отработке основ территориальной обороны в Минской области, сообщил телеканал ОТН в пятницу.

"В Минской области сегодня отрабатывали основы территориальной обороны. Девятый сбор губернаторы на практике изучают порядок действий на случай военного конфликта... В свои регионы губернаторы и военкомы увезут наработки. Как оперативно собрать личный состав, где разместить центр связи и в чем секрет грамотной охраны стратегически важных объектов. Восполнять пробелы будут как на сборах, так и на учениях. С различными сценариями и подходами", - говорится в сообщении.

Сбор председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов, военных комиссаров областей и Минска проходил под руководством министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

В ходе мероприятия участники изучили основные образцы техники, стоящие на вооружении территориальных войск, ВВС и войск ПВО ВС республики, выполнили упражнения из стрелкового оружия.