Перспективы развития фотоэлектроники обсудили на конференции в Москве специалисты из пяти стран

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" провёл в Москве XXVI международную конференцию по фотоэлектронике, на которой были обсуждены состояние и перспективы развития отрасли.

"В рамках мероприятия выступили более 100 учёных и специалистов из России, Сербии, Сирии, Азербайджана и Белоруссии", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в пятницу.

В рамках конференции свои последние разработки представили, в частности, Московский завод "САПФИР" и НПО "Орион". Они связаны с созданием фотоэлектронной компонентной базы, применением инфракрасной рефлектографии и др.