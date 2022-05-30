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Интерфакс-АВН

Перспективы развития фотоэлектроники обсудили на конференции в Москве специалисты из пяти стран

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" провёл в Москве XXVI международную конференцию по фотоэлектронике, на которой были обсуждены состояние и перспективы развития отрасли.

"В рамках мероприятия выступили более 100 учёных и специалистов из России, Сербии, Сирии, Азербайджана и Белоруссии", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в пятницу.

В рамках конференции свои последние разработки представили, в частности, Московский завод "САПФИР" и НПО "Орион". Они связаны с созданием фотоэлектронной компонентной базы, применением инфракрасной рефлектографии и др.

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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Россия
Сербия
Сирия
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