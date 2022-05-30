На втором серийном атомном ледоколе «Урал» проекта 22220 запустили реакторную установку

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На втором серийном ледоколе проекта 22220 "Урал", построенном на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, проеден запуск реакторной установки. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Как сообщается, 17 мая в 16:00 на ледоколе "Урал" был проведен запуск реакторной установки левого борта, реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности и проведена калибровка пусковой аппаратуры. По окончании работ на левом реакторе начнется испытание всей ядерной энергетической установки.

Физический пуск реакторной установки прошел в штатном режиме (...) Благодаря опыту, полученному на головном и первом серийном заказах ("Арктика" и "Сибирь"), эта операция происходит четко в соответствии с графиками и оперативными суточными заданиями

- сообщил главный строитель атомного ледокола "Урал" Валентин Данилин.

Универсальный атомный ледокол "Урал" является вторым серийным и третьим ледоколом проекта 22220, строящимся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 июля 2016 года после головного "Арктика" и первого серийного "Сибирь", спущен на воду 25 мая 2019 года.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное ее преимущество перед другими аналогичными установками заключается в компактности и экономичности, а также энергоэффективной интегральной компоновке. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы реакторов - 40 лет.

Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.