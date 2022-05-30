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РИА Новости

Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны

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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.

Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов.

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