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ЦАМТО

Транспортное командование ВС США доставило на Украину более 23,5 тыс. т вооружений

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Одно из первых изображений американской 155-мм/39 легкой буксируемой гаубицы М777А2 в вооруженных силах Украины
Одно из первых изображений американской 155-мм/39 легкой буксируемой гаубицы М777А2 в вооруженных силах Украины.
Источник изображения: кадр из видео из украинских социальных сетей

ЦАМТО, 27 мая. Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) доставило на Украину более 23,5 тыс. т вооружений и снаряжения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз командования.

"Транспортное командование (USTRANSCOM) доставило в Украину более 52 млн. фунтов оборудования для обеспечения безопасности", – говорится в сообщении, согласно которому речь идет, в частности, о доставленных ракетах, артиллерии, танках, вертолетах и бронежилетах.

Уточняется, что, среди прочего, сюда входят почти 24 тыс. противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 ед. стрелкового оружия, более 68 тыс. бронежилетов и около 49 тыс. касок.

Кроме того, из США в Европу по воздуху были переброшены более 16 тыс. американских военнослужащих. Отмечается, что это было сделано с целью "заверить союзников" в поддержке и "сдержать российскую агрессию против НАТО, доведя общее количество американских военнослужащих в Европе примерно до 100 тыс. человек".

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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