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ЦАМТО

Kongsberg заключила контракт на предпродажную подготовку истребителей F-16 из наличия ВВС Норвегии

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Истребитель F-16 ВВС Норвегии
Истребитель F-16 ВВС Норвегии.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 27 мая. Компания Kongsberg Aviation Maintenance Services заключила с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) контракт на ремонт и подготовку к продаже истребителей F-16 "Файтинг Фалкон" из наличия ВВС Норвегии.

Как сообщает Flightglobal.com, в пресс-релизе Kongsberg от 24 мая говорится о сделке на сумму 200 млн. норвежских крон (20,9 млн. долл.), которая реализуется в рамках имеющегося у NDMA контракта на поставку американской компании Draken International 12 самолетов. Кроме того, предусматривается подготовка к продаже 32 самолетов по готовящемуся контракту с ВВС Румынии.

Самолеты пройдут техническое обслуживание на объектах Kongsberg Aviation Maintenance Services в Кьеллере (недалеко от Осло). Двигатели Pratt & Whitney F100 также подвергнутся ремонту.

Ожидается, что после официального одобрения норвежских и американских властей первые самолеты будут переданы Draken International в этом году, а ВВС Румынии – в 2023 году.

F-16 состояли на вооружении ВВС Норвегии более 40 лет до начала их замены новыми F-35. На текущий момент из 72 приобретенных в 1975 году F-16A/B в строю остаются 55 самолетов. В 2019 году Министерство обороны Норвегии поручило NDMA утилизировать самолеты наиболее выгодным для государства способом.

В итоге было решено продать часть самолетов МНО Румынии и Draken International. Прежде, чем самолеты будут поставлены, они должны пройти техническое обслуживание. Компания Kongsberg Aviation Maintenance Services была выбрана в качестве стратегического партнера и будет обеспечивать поддержку, техническое обслуживание и обучение технического персонала.

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Страны
Норвегия
Румыния
США
Продукция
F-16
F-35
F100-PW
Компании
Draken Int
Kongsberg
Pratt&Whitney
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