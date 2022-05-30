Инициатива Джонсона об альтернативном блоке в ЕС означала бы подрыв позиций общеевропейского объединения, считают в Кремле

По словам Пескова, в Кремле не знают, насколько достоверна информация о подобной инициативе

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В Кремле усомнились в достоверности сообщений СМИ о том, что премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альтернативный ЕС политический и военный блок, такая инициатива означала бы подрыв существующего общеевропейского объединения.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с прессой попросили прокомментировать публикацию в итальянской газете Corriere della Sera, которая вышла с такой информацией.

"Вы знаете, при всем уважении к Corriere della Sera все-таки давайте относиться к этому как к сообщению СМИ. А любые сообщения СМИ сейчас принимать за первоисточник нельзя, их нужно подвергать сомнению", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию.

Он заметил, что в Кремле неизвестно, были ли такие инициативы со стороны Джонсона.

"В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой "междусобойчик", чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула. Но опять же, мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее итальянская газета "Коррьере делла сера" сообщила, что по информации ее источников, британский премьер Борис Джонсон уже более месяца работает над идеей интеграционного объединения, который бы стал альтернативой ЕС. Джонсон, по данным издания, еще в начале апреля поднял этот вопрос во время переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет издание, по замыслу британского премьера, в новое объединение, лидирующую роль в котором должна играть его страна, могли бы войти Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, а в дальнейшем, возможно, и Турция.