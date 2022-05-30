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Интерфакс-АВН

Столтенберг связал возможности Швеции и Финляндии по скорому вступлению в НАТО с выполнением требований Турции до 28 июня

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Анкара. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите НАТО, если до его начала не выполнят требования Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции", - сказал Столтенберг, слова которого приводит агентство "Анадолу".

"Моя цель - ускорить процесс расширения альянса, и у нас еще есть на это время", - отметил генсек альянса.

Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами ряда курдских группировок, считающихся в Анкаре террористическими, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

В случае одобрения всеми тридцатью странами-членами НАТО заявки Финляндии и Швеции генсек альянса мог бы на предстоящем саммите официально пригласить эти страны начать процедуру присоединения к организации.

Столтенберг назвал Анкару важным союзником НАТО и подчеркнул, что "ни одна страна не пострадала от терроризма так, как Турция".

По словам генсека, "когда у союзника есть опасения, то вопрос нужно обсуждать и решать".

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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